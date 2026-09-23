Hatay Reyhanlı'da araç yangını ekiplerce büyümeden kontrol altına alındı

Hatay Reyhanlı'da araç yangını ekiplerce büyümeden kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan araç yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınına ekipler tarafından müdahale edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından yangın sonrası gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla olayla ilgili müdahale sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı