Hatay Payas'ta dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay Payas'ta dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Payas ilçesinde Atatürk Caddesi'nde dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı; kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, seyir halindeyken u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeyse; otomobilin dönüş yaptığı esnada motosikletle çarpıştığı görüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı