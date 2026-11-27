Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şantiye alanında çıkan yangında ısı yalıtım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında yangın çıktı. Şantiye alanında yer ısı yalıtım inşaat malzemeleri bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında, inşaat malzemeleri ve daireler zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı