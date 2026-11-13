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Hatay Kırıkhan'da müstakil evin çatısını saran yangın söndürüldü

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Hatay Kırıkhan'da müstakil evin çatısını saran yangın söndürüldü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev hasar görürken bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde müstakil evin alevlere teslim olan çatısı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında ev hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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