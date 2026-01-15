Haberler

Kırıkhan'da inşaattan kablo çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde inşaattan malzeme çaldığı iddiasıyla yakalanan U.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde 11 Ocak 2026 tarihinde inşaat içerisinden; elektrik kabloları ile çeşitli iş aletlerinin çalınması olayı ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan kamera ve çevre araştırması neticesinde hırsızlık olayının şüphelisi U.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

