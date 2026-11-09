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Hatay Kırıkhan'da çırçır fabrikası yangını can kaybı olmadan kontrol altına alındı

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Hatay Kırıkhan'da çırçır fabrikası yangını can kaybı olmadan kontrol altına alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Karadurmuşlu Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karadurmuşlu Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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