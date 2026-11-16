Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Kırıkhan'da araçta uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Kırıkhan'da araçta uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 15 Kasım'da bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanımına yönelik haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araca yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanımına yönelik haplar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 15 Kasım tarihinde ilçe merkezinde bulunan bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik haplar ele geçirilirken, araçta bulunan F.K., V.Ç., O.K. ve G.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.K., V.Ç. ve G.G., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

Geri sayım başladı! Türkiye'de milyonlarca telefon kapatılacak
Türkiye'den dünyaya lüks ihracat! 100 gramı 500 dolar

Türkiye'den dünyaya lüks ihracat! 100 gramı 500 dolar
Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü

Havuza girdiler, kabusu yaşadılar! Nedeni akılalmaz
Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı

Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı!
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların