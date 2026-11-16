Hatay Kırıkhan'da araçta uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araca yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanımına yönelik haplar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 15 Kasım tarihinde ilçe merkezinde bulunan bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik haplar ele geçirilirken, araçta bulunan F.K., V.Ç., O.K. ve G.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.K., V.Ç. ve G.G., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı