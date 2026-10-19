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Hatay İskenderun'da yangın çıkan evde yatalak hasta ve 2 kişiyi itfaiye kurtardı

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Hatay İskenderun'da yangın çıkan evde yatalak hasta ve 2 kişiyi itfaiye kurtardı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumanların sardığı evdeki yatalak hasta ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar sağlık ekiplerine teslim edilirken alevler kontrol altına alındı ve evde hasar oluştu.

Hatay'da yangınla birlikte dumanların sardığı evde bulunan yatalak hasta, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyeyle kurtarıldı.

Yangın, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri yangına müdahale esnasında evde dumandan etkilenen 2 vatandaşı ve 1 yatalak hastayı sedye yardımıyla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Alevler kontrol altına alınırken evde hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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