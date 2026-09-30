Haberler

Hatay İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Dumlupınar mevkiinde yan yattı, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar mevkiinde meydana geldi. Kazanın ardından ekipler tarafından olay yerinde çalışma başlatıldı. Kazada yaralanan 2 vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında çevrede güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler uygulanırken, kaza bölgesindeki durum kontrol altına alındı. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 yıldır devam eden uygulama tarih oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gugeshashvili kendi taraftarlarına meydan okumanın bedelini ağır ödüyor

Kendi taraftarlarına meydan okumasının bedelini ağır ödüyor
Cristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus'a rest

Fenerbahçe'nin eski hocasına rest çekti!
Kudüs'te kutsal manastırda büyük skandal: Duvarına idrarını yaparken suçüstü yakalandı

3 dinin kutsal şehrinde skandal: Kutsal mekanda suçüstü yakalandı!
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Bir dahaki sefere öldürüleceksiniz
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

Yeni dizisiyle ekranlara dönmüştü! Gonca Vuslateri'nden radikal karar
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı