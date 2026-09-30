Hatay İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı

Hatay İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Dumlupınar mevkiinde yan yattı, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar mevkiinde meydana geldi. Kazanın ardından ekipler tarafından olay yerinde çalışma başlatıldı. Kazada yaralanan 2 vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında çevrede güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler uygulanırken, kaza bölgesindeki durum kontrol altına alındı. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı