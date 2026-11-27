Hatay İskenderun'da kafede duvarda sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yenişehir Mahallesi'ndeki anıt alanında bulunan kafede duvar arasında sıkışan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için duvarı kırdı.
Hatay'da kafenin duvarında sıkışarak mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde anıt alanındaki kafe içerisinde duvar arasında sıkışan kediyi kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, duvarı kırarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı