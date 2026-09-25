Hatay İskenderun'da boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay İskenderun'da boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde havuzun borusuna giren yavru kedi, vanada sıkışarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri boruyu kesip sanayide müdahale ederek kediyi kurtardı; yavru kedi sağlık kontrolü için veterinere teslim edildi.
Hatay'da girdiği borunun vanasında sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan havuzun borusuna girmeye çalışan yavru kedi, vana içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. Yavru kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek boruyu kesti ve kediyi çıkarmak için soluğu sanayide aldı. Sanayide vanaya yapılan müdahalenin ardından yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yavru kedi, sağlık kontrollerinin sağlanması için veteriner hekime teslim edildi. Yavru kedinin acı çekerken çıkardığı sesleri esnasında itfaiye ekiplerinin çalışmaları yürekleri ısıttı.