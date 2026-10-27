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Hatay İskenderun'da bankayı soymaya çalışan hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı

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Hatay İskenderun'da bankayı soymaya çalışan hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı Haber Videosunu İzle
Hatay İskenderun'da bankayı soymaya çalışan hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kamu bankası şubesinin camını kırarak içeri giren hırsız, bankadan bir şey çalamadan ayrıldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şahsın, olaydan önce büyük çarşıdaki telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı belirlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren kamu bankasının şubesinde camın kırılmasıyla yaşanan hırsızlık girişimi sonrası polis ekiplerinin başlattığı çalışmayla olayın faili yakalandı. Failin bankayı soymadan önce telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasına gelen şahıs, camı kırarak içeri girdi. İlk belirlemelere göre bankada hiçbir şey çalamadığı tespit edilen şahsın bankadan eli boş ayrıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı neticesinde olayın faili kısa sürede yakalandı. Hırsızın banka soygun girişimi öncesinde büyük çarşıda yer alan telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı belirlendi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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