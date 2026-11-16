Hatay İskenderun'da araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Hatay İskenderun'da araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç zarar gördü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması ve gerekli emniyet tedbirleri gerçekleştirildi. Yangında araç zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı