Hatay İskenderun'da 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Hatay'da polis ekipleri, hakkında 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan Ö.D.'yi İskenderun'da yakaladı.

Ö.D.'nin, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı belirtildi.

Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ö.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ö.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı