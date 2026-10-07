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Hatay İskenderun'da 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Hatay İskenderun'da 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
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Hatay İskenderun'da polis ekipleri, hakkında 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan ve uyuşturucu suçundan aranan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da polis ekipleri, hakkında 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan Ö.D.'yi İskenderun'da yakaladı.

Ö.D.'nin, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı belirtildi.

Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ö.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ö.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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