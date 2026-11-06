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Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton yüklü mikser yamaçtan düştü, sürücü yaralandı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi'nde beton yüklü mikserin yamaçtan düşmesiyle trafik kazası meydana geldi; sürücü yaralandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton yüklü mikserin yamaçtan düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Karaçay Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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