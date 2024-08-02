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Hatay'ın Payas ilçesinde 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı

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Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde 14 motosiklete egzoz ve gürültülü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, 41 motosiklet trafikten men edildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son 3 ayda 2 bin 958 motosiklet sorgulandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin güven ve huzuru için asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık denetimlerinde; 2 bin 958 motosikletli şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 14 motosiklete egzoz ve gürültülü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, 41 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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