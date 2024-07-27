Hatay'ın Erzin ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde refüje çarparak devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi Tren İstasyonu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 kara yolu istikametinde seyir halinde olan Bünyamin Dalkılıç idaresindeki motosiklet, tren istasyonu caddesine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak devrildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü Bünyamin Dalkılıç yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 50 yaşındaki Bünyamin Dalkılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. - HATAY