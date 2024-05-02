Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Belen İlçesi'ne bağlı Sarımazı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY