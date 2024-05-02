Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Belen İlçesi'ne bağlı Sarımazı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY