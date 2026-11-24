Hatay Hassa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen vatandaş HBB ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Hassa ilçesindeki Ardıçlı Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir vatandaş, HBB ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir vatandaş, HBB ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ardıçlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen vatandaşın yardımına ekipler yetişti.
HBB ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı