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Hatay Erzin'de tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

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Hatay Erzin'de tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin-Adana otoyolunda seyir halindeki tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu 112'ye bildiren sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü; tırın dorse kısmı zarar gördü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halinde olan tırın dorse kısmında çıkan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Yangın, Erzin ilçesi Erzin - Adana otoyol üzerinde yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan tırın dorse kısmında, yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın üzerine sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı tırın dorse kısmı zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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