Hatay Erzin'de samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay Erzin'de samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında samanlık zarar gördü, bölgede soğutma yapıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında samanlık zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı