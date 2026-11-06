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Hatay Erzin'de kıraathaneye molotoflu saldırı sonrası 3 kişi tutuklandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde kıraathaneye düzenlenen molotoflu saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Gün içinde yaşanan kavganın ardından gerçekleşen saldırıda yaralanan olmazken iş yeri zarar gördü; polis, molotof atan 2 kişi ile kavgaya karışan 1 kişiyi yakaladı.

Hatay'da kıraathaneye gerçekleştirilen molotoflu saldırıyla ilgili polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Erzin ilçesi kent merkezinde gün içerisinde yaşanan kavganın ardından 2 kişi kıraathaneye molotofla saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralanan olmazken iş yeri zarar gördü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerine molotof atan 2 kişiyi ve gün içerisinde yaşanan kavgaya karışan 1 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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