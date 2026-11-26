Hatay Erzin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, l aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı