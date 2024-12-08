Hatay Dörtyol'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı
Dörtyol ilçesinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY