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Hatay Dörtyol'da polis, boğazına yemek kaçan vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı

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Hatay Dörtyol'da polis, boğazına yemek kaçan vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis, boğazına yemek kaçan ve nefes almakta güçlük çeken vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı. Polisin müdahalesiyle vatandaş rahat nefes almaya başladı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da polisin, boğazına yemek kaçan vatandaşa heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde görev yapan polis ekiplerinin yanına motosikletle gelen vatandaş, nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek yardım istedi. Durum üzerine şahsın yemek borusuna yemek kaçtığını fark eden polis, Heimlich manevrası uyguladı. Polisin müdahalesiyle şahıs rahat nefes almaya başladı. Şahsın polisten yardım istediği be heimclich manevrasının uygulandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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