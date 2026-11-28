Hatay Defne'de bacası tutuşan iş yerindeki yangın itfaiyeyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangının ardından bölgede soğutma çalışması yaptı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Harbiye Mahallesi'nde bulunan iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangın, iş yerine sirayet etmeden kontrol altına alınırken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı