Hatay'daki sel felaketinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesindeki Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri sular altında kaldı. Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde sel felaketinde kaybolan Ş.K. isimli vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Kayıp bir şahsı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı