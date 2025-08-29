Hatay'daki Orman Yangını 17. Saate Kontrol Altına Alındı
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle 17. saatte kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın 17'nci saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa