Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan çevre yolu Menderes Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çevre yolu üzerinde 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobilde sıkışan 1 şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Araçlardaki 5 kişi hafif yaralandı. Toplamda 6 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY