Hatay'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Güncelleme:
Hatay'da 2 tır ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep- Hatay yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Muhammet K. idaresindeki traktör, Ahmet A. idaresindeki tır ve Ahmet A. idaresindeki tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Ahmet A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Trafiğe engel olan araçlarsa bir süre sonra bulundukları yerden çekildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


