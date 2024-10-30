Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Arslanyazı ve Hisarcık Mahalleleri arasında bulunan zeytinlik alanda yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - HATAY