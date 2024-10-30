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Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü

Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yayladağı ilçesi Arslanyazı ve Hisarcık Mahalleleri arasında bulunan zeytinlik alanda yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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