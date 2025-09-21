Haberler

Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı, Hızla Söndürüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Yolağzı Mahallesi'nde meydana gelen zeytinlik yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ardından zeytinlik alanda zarar meydana geldi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında zeytinlik alan zarar gördü. - HATAY

