Hatay'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Hatay'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. - HATAY