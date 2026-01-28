Haberler

Zabıta denetimi esnasında mutfak tezgahında yıkanan paspas mide bulandırdı

Zabıta denetimi esnasında mutfak tezgahında yıkanan paspas mide bulandırdı
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri, pastane ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan durumlarla karşılaştı. Yerdeki sigara izmaritleri, açık çöp kovaları ve paspasların tezgahlarda yıkanması dikkat çekti.

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından pastane, tatlı satış ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. İş yerlerinde yere atıln sigara izmaritleri, yerlerin silindiği paspasın mutfak tezgahında yıkanması ve kapağı açık bırakılan çöplerse mide bulandırdı.

İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren pastane, tatlı satış ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; zabıta ekipleri işletmeleri tek tek uyararak sağlıklı gıda üretimini sağlamaya çalıştı. Ekiplerin denetimleri esnasında; yerlere atılan sigara izmaritleri, ağzı açık bırakılan çöp kovaları ve paspasın imalat alanındaki tezgahta yıkanması mide bulandırdı.

Kurallara uymayan iş yerlerini tutanak tutan zabıta ekipleri, işletmeleri sağlıklı gıda üretimi konusunda bilgilendirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
