Hatay'da Yük Güvenliğini İhlal Eden Tır Sürücüsüne Ceza

Hatay'da trafik güvenliğini hiçe sayarak yüklenen hurda demir yüklü tırın sürücüsüne 3 bin 65 TL cezai işlem uygulandı.

Payas ilçesinde; sabah saatlerinde D 817-03 Karayolu'nda H.A. yönetimindeki 80 FY 341 plakalı hurda yüklü tır, üzerindeki yük devrilircesine trafikte ilerledi. Trafikteki diğer araç sürücülerini tedirgin eden ve trafiği tehlikeye düşüren aracın o görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları neticesinde tespit edilen tır bulunarak sürücüsüne 2 bin 918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 3 bin 65 TL cezai işlem uygulandı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçilebilmesi için yük taşıyan sürücülerin taşıma kurallarına uymaları ve yük güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. - HATAY