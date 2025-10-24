Yola fırlayan çocuğa çarpmamak isterken karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı

Hatay'da yola fırlayan çocuğa çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Yola aniden fırlayan çocuğu fark eden otomobil sürücüsü, manevra yaparak karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Anbean araç kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun yola fırladığı ve 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazada otomobil sürücülerinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. - HATAY