Haberler

Yola fırlayan çocuğa çarpmamak isterken karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı

Yola fırlayan çocuğa çarpmamak isterken karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde yola aniden fırlayan bir çocuğa çarpmamak isteyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Hatay'da yola fırlayan çocuğa çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Yola aniden fırlayan çocuğu fark eden otomobil sürücüsü, manevra yaparak karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Anbean araç kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun yola fırladığı ve 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazada otomobil sürücülerinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek

Siyasetin gözü çıkacak kararda! İşte olası 4 senaryo
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.