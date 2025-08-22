Hatay'da Yıkım Süreci Devam Ediyor: 4 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, Dörtyol ilçesinde bulunan 4 katlı bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım sırasında olumsuz bir durum yaşanmadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. - HATAY

