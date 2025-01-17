Hatay'da Yıkılan 7 Katlı Bina Korna Sesiyle Yerle Bir Oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesiyle kolonlarına zarar verilen 7 katlı binanın korna sesiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesiyle kolonlarına zarar verildikten sonra korna sesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY