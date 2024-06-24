Hatay'da Yayla Yolunda Otomobil Takla Attı, 3 Kişi Yaralandı
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yayla yolunda meydana gelen kazada, otomobil takla atarak ters döndü ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da yayla yolunda takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun İlçesi Bekbele Mahallesi'nde bulunan Bitişik yaylası yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada; araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY