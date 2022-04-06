Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasadışı su ürünleri avcılığında kullanılan 35 adet kafese el konuldu.

Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasadışı su ürünleri avcılığında kullanılan 35 adet kafese el konuldu.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından, kafes yöntemiyle yasa dışı şekilde balık avlayan kişilere yönelik yapılan çalışmada, balık adamlar tarafından denizin dibinden 35 kafes bulundu.

Kafeslere el konulduğu bildirildi.

Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi

Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi

Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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