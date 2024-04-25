Hatay'da yapılan aramada gümrük kaçağı elektronik cihazlar ve döviz ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir şüpheliye ait 2 farklı adreste yapılan aramada gümrük kaçağı çeşitli elektronik cihazlar ve yüklü miktarda döviz ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 24 Nisan tarihinde Altınözü ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde 1 şüpheliye ait 2 farklı adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı oldukları tespit edilen; 36 cep telefonu, 21 akıllı saat, 15 Bluetooth kulaklık, 3 powerbank, 28 şarj cihazı, 271 şarj kablosu, 13 kablolu kulaklık, 9 aux kablosu, 4 oyun konsolu, 6 bilgisayar faresi, 1 ses bombası, 5 akıllı saat şarj kablosu, 4 araç şarj kiti ve 11 çok amaçlı kablo ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 560 Euro, 2 bin 165 Amerikan doları ve 500 Suudi Arabistan Riyali'ne de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemlere başlatıldı. - HATAY