Hatay'da yapılan aramada 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay il Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 Temmuz tarihinde İskenderun Nardüzü Mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A. ile A.Ç. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY