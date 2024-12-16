Hatay'da Yangın: Yabancı Ailenin Evi Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Payas ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangında ev tamamen alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yaralanma yaşanmadı.
Hatay'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin üst katında yaşandı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan ev kullanılmaz hale gelirken herhangi yaralanma yaşanmadı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa