Haberler

Yangında evdeki tüp patladı: Binada mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında evdeki tüp patladı: Binada mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, dairedeki tüp patladı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 13 kişiyi kurtarırken korkulu anlar yaşandı.

Hatay'da yangın çıkan dairedeki tüp patladı. Korkulu anlar yaşanan yangında apartmanda mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, binanın önünde park halindeki araçları vatandaşlar iterek itfaiye araçlarının müdahalesine yardımcı oldu.

Yangın, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde yaşanan tüp patlaması kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracı ile binada mahsur kalan 13 kişiyi tahliye etti. Fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye aracının müdahalesine engel olan bina önünde park halindeki araçlar ise vatandaşlar tarafından itilerek kaldırıldı. Yangında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansırken, daire kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, saldırmadan önce bir kez daha masaya oturuyor
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...

Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Hayranları ekran başına! Senaristi yayınlanacağı tarihi açıkladı