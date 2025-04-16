Hatay'da Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bekçi kulübesi olarak kullanılan konteyner da yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteyneri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.