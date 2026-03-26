Antakya'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Hatay'da alev alev yanan apartmanın en üst katındaki daire yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan evden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla, 4 kişi merdivenli araç yardımıyla sağ salim tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen bir vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken yangında daire zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı