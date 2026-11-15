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Hatay'da yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

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Hatay'da birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adli makamlara sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.Y.'yi gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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