Tarlaya uçarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçarak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
Kaza; Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzeri Muratpaşa mevkiinde yasandı. Kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan HYUNDAİ marka otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan kurtarılan 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahısların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY