Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince uyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± madde ticaretini Ã¶nlemeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±.Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince uyuÅŸturucu imal ve ticaretine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°skenderun ilÃ§esinde A.Y. isimli ÅŸahsÄ±n Meydan Mahallesindeki konteynerinde yapÄ±lan aramada;2 parÃ§a halinde daralÄ± 34 gram uyuÅŸturucu metamfetamin maddesi, M.O. isimli ÅŸahsÄ±n Moderen Evler mahallesindeki ikametinde ve aracÄ±ndaki aramada; 2 parÃ§a halinde daralÄ± 185 gram Esrar, 283 Adet Captagon ele geÃ§irildi.2 ÅŸahÄ±sta yapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. - HATAY