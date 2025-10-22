Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
İskenderun'da uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 15 yıl 9 ay 1 gün hapis cezası ile aranan S.O. isimli şahıs yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 15 yıl 9 ay 1 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada; uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu sağlamak suçu nedeniyle hakkında adli makamlarca verilen 15 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.O. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa